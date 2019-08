▲ La brasileña Valentina Sampaio, de 22 años, es la primera modelo transgénero en ser contratada por la firma estadunidense de lencería Victoria’s Secret, para el catálogo de Pink, con el fin de modernizar su imagen. Nunca dejen de soñar. La vida es increíble. Quiere más, odia menos. El odio no sirve para nada, así que no pierdan el tiempo en eso , escribió en redes sociales. Horas después del anuncio, la compañía informó de la renuncia de Ed Razek, director de mercadotecnia, quien se oponía a integrar a sus filas a modelos transgénero o de talla grande. Este año su famoso desfile de moda no se realizó, en medio de polémicas por el papel que da a la mujer. Foto Ap