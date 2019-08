Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Enviado y Reportero

Periódico La Jornada

Martes 6 de agosto de 2019, p. a10

Valle De Bravo, Mex., Ante el buen desempeño de la delegación mexicana que participa en los Juegos Panamericanos que se celebran en Lima, Perú, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se otorgarán becas especiales a todos los deportistas que participan en esa justa deportiva. En especial, enfatizó, a todos aquellos atletas que obtengan una medalla.

Ahora el desempeño de la delegación de México en los Juegos Panamericanos ha sido extraordinario, de acuerdo con el medallero, 20 medallas de oro, hasta ahora, muy buen lugar , expresó satisfecho.

Reconoció que en la actualidad buena parte de este de-sempeño obedece al esfuerzo personal de los deportistas y al respaldo que han tenido de sus familiares, por ello vamos a darles una muy buena sorpresa ahora que van a regresar .

Tras señalar que este martes detallará de dónde se obtendrán los fondos, expresó que estos apoyos especiales se regirán por los esquemas generales que caracterizan las políticas de nuevo gobierno: