El 17 de julio la juez octavo de distrito de amparo en materia penal negó la suspensión provisional, acuerdo que se impugnó. Según el fallo, la suspensión del acto reclamado se solicitó concretamente para el efecto de que la autoridad responsable no provoque un cambio en la situación jurídica del quejoso que pueda ocasionar el sobreseimiento del juicio de amparo .

El décimo tribunal colegiado en materia de trabajo otorgó a Quintero Íñiguez una suspensión provisional para que no se judicialice la carpeta de investigación que hubiera en su contra. Sin paralizar las diligencias de la investigación que existan contra el quejoso, no ejercite la acción penal en la indagatoria de la que deriva el acto reclamado, por lo que a él respecta .

Por el momento, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) no podrá ejercer acción penal contra Alejandro Quintero Íñiguez, acusado de financiar el documental El Populismo en América, durante el pasado proceso electoral.

Además, la resolución señala en la página 48 que de concederse la suspensión provisional no se contravendría el interés social ni el orden público, porque no se paralizaría el procedimiento penal ni se impediría que el agente del Ministerio Público de la Federación ejerza sus facultades de integración de la indagatoria e investigación de los delitos, sino que sólo implicaría que no se ejerza acción penal, hasta en tanto se resuelva el juicio en lo principal, con el fin de mantener viva la materia del amparo .

De ahí, señaló el décimo tribunal colegiado, la suspensión solicitada no implicaría paralizar el procedimiento penal .