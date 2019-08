P

ara el gravísimo problema de la inseguridad en esta ciudad no hay soluciones fáciles, ni siquiera en teoría. Todas las puertas de escape las tapió la transgresión de la verdad, el engaño, el uso faccioso de quienes tienen el poder, y por ello se adueñan de la realidad para pervertirla.

El intento de lograr una ciudad más segura ahora duele. Mirar soldados a las puertas del Metro nos escandaliza. ¿Es tal el tamaño del problema que se debe usar a la milicia? ¿No hubiera sido mejor dejar vivir al cuerpo de granaderos?

Ya ha pasado casi un año y pese al maquillaje de cifras, de la realidad, hoy, sea el motivo que sea, la inseguridad se siente más que antes, con todo y la Guardia Nacional en algunas calles. Parece que nada contiene la ola de violencia que se vive en la capital de México.

La Guardia Nacional no es solución, pero sí angustia. No es solución porque 9 mil uniformados por turno para toda esta urbe son algo menos que nada, pero si se agregan a la angustiosa visión de violencia que se vive en la ciudad, su presencia extrema sólo se explica si la situación ya no puede ser solucionada o cuando menos controlada por el aparato de seguridad del gobierno local.

Entonces parece que sí, que el grado de inseguridad es tal y el fracaso de las tareas encargadas a la policía y a la procuraduría es tan evidente que se requiere de los militares para cuando menos espantar a algunos malandrines que acechan las calles de la ciudad.

Pero esta visión suma intranquilidad. La ciudad de las libertades hoy obliga a sus habitantes, sobre todo a los más empobrecidos, los que viajan en el Metro, a mostrar las pertenencias que acarrean en una mochila, a encarar a hombres armados con fusiles de asalto para responder a preguntas absurdas, mientras en los restaurantes de superlujo las mafias arreglan con muerte sus conflictos sin que en las plazas donde ocurren los crímenes merodeen los guardias de la nación.