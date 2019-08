E

n 2016, el artesano Adalberto Flores Gómez demandó a la trasnacional Nestlé por haber comercializado objetos promocionales en los que aparecía una serie de diseños que el dibujante de tenangos –bordados tradicionales de Tenango de Doria, Hidalgo– considera de su autoría. Desde entonces se han sucedido diversos casos en que compañías con presencia global toman diversas expresiones pictóricas de las comunidades indígenas mexicanas y las reproducen en objetos de venta masiva o de lujo –algunos de los cuales alcanzan precios de cientos de miles de pesos– sin ninguna consulta a los creadores y sin que a éstos les sea retribuida ninguna porción de las ganancias obtenidas gracias a su talento.

El caso de Flores Gómez resulta particular porque él pudo identificar varios diseños específicos y proceder ante instancias legales sobre lo que sostiene es un caso de robo de propiedad intelectual, pero el tema trasciende con mucho la cuestión de los denominados derechos de autor: lo que se debate es la apropiación cultural, concepto que en este espacio ya se ha definido como el acto de usar objetos, imágenes o símbolos de una cultura que no es la nuestra, en especial cuando a esta cultura no se le da un tratamiento respetuoso.