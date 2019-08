Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana coincidió en que es buena noticia que el país no haya entrado en recesión, pero consideró que crecer anualmente 0.4 por ciento del PIB es insuficiente y está apalancado en el dinamismo de EU . Crecer a una tasa mayor es viable, pero requiere generar confianza y preservar la estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, consideró que no hay que echar campanas al vuelo. El anuncio del Inegi debe servir para redoblar esfuerzos, generar confianza para inversionistas e impulsar el gasto público .

El sector privado del país y especialistas económicos aseveraron que no hay que echar campanas al vuelo por el crecimiento de 0.1 por ciento de México en el segundo trimestre, pues aún se debe generar confianza para los inversionistas. También llamaron a que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impulse un programa de reactivación industrial.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) confió que el gobierno impulse una estrategia industrial integral para garantizar el logro de las metas de crecimiento, inversión y empleo que pretende alcanzar.

Respaldó el paquete de inversión por 485 mil millones de pesos anunciado el lunes por la Secretaría de Hacienda y llamó a que se ponga en práctica con una visión más amplia a mediano y largo plazos. Reiteró que es necesario crear las condiciones propicias para la inversión nacional y extranjera.

Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM, indicó en entrevista con La Jornada que el comportamiento de la economía no es más que reflejo de la débil o nula actividad industrial. No hay que echar campanas al vuelo, si bien en términos conceptuales, no estamos en recesión, tampoco estamos en un crecimiento boyante, como para festejar como lo hizo el Presidente , dijo.