El arquero confirmó más temprano que dejaba a las Águilas al publicar en redes sociales un mensaje. Lo único que quiero que sepan es que me voy enamorado de América, es la despedida más dolorosa de mi carrera, cuando me fui de Lanús entendía que era porque debía hacerlo, pero esta vez el destino me hace crecer y es gracias a ustedes .

Dejar al equipo duele mucho , lamentó mientras contenía las lágrimas, al tiempo que dejó claro que ir al Porto es un crecimiento profesional. No llegué con el mejor cartel, pero lo que importa es como se va uno. Me voy bien porque la meta era conseguir el campeonato, aunque siempre estaré en deuda con el club que me dio todo , reconoció en conferencia junto al técnico Miguel Herrera.

▲ El arquero argentino dijo que dejar al América duele mucho y que se marcha agradecido y con la satisfacción de haber conseguido títulos. Foto Jam Media

De acuerdo con medios, el uruguayo Martín Campaña, de Independiente de Argentina, así como Franco Armani, de River Plate, serían los otros arqueros en los que estaría interesada la directiva.

Respecto al volante Mateus Uribe, aceptó que existe interés por parte de equipos europeos para ficharlo, pero en caso de que también se vaya estamos respaldados con otros jugadores .

El fichaje de Marchesín fue aplaudido por el ex arquero Miguel Zelada al señalar que abre sus horizontes para crecer en Europa , una oportunidad que él no pudo aprovechar cuando defendía los colores azulcrema.

"A mí me buscó el Barcelona y el Zaragoza de España, pero no me dejaron ir, eran otros tiempos, otras reglas y no me arrepiento, porque no hubiese logrado lo que alcancé, una cosa por otra”, dijo.

“Ahora me alegro por Marchesín, es un gran jugador y un crecimiento profesional, pero por otro lado es malo para los americanistas porque teníamos a un gran jugador que era muy importante", destacó.

Apuntó que el guardameta que llegue a las Águilas debe tener gran personalidad, porque es un club polémico y dijo que por primera vez recomendó a la directiva un jugador que cumple con las características que requiere defender el arco americanista.

Ojalá me escuchen, ya hablé con Santiago Baños, porque creo tener al sustituto no sólo de Marchesín, sino del propio Zelada , sostuvo el ex guardameta, quien sólo reveló que se trataba de un jugador argentino, sin dar más detalles.

Por lo pronto, el América recurrirá a Óscar Jiménez para defender el arco en el duelo que sostendrán el sábado ante Xolos en el estadio Azteca. El guardameta debutará con la playera de las Águilas después de mantenerse dos años en la banca, tras haber llegado procedente de Jaguares.