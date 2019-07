Nayeli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Lunes 29 de julio de 2019, p. 30

Para los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, las pantallas instaladas en las estaciones Pino Suárez, Merced y Candelaria, de la línea 1, en las que se informa sobre el arribo de los trenes poco les ayudan a planear sus traslados hacia su trabajo o escuela; sin embargo, se quejaron de que éstas no siempre funcionan y que el servicio debería mejorar.

En contraste, en un recorrido por las citadas estaciones, se observó que los monitores colocados a lo largo de los andenes, que transmiten principalmente publicidad, trabajan sin interrupción.

Usuarios entrevistados comentaron que el servicio de estas nuevas plataformas no siempre opera, ya que, por ejemplo, el señor Carlos mencionó que funcionan un día sí y otro no, apenas antier estaban encendidas y hoy solo están prendidas las que transmiten publicidad . En tanto, elementos policiacos del sistema señalaron que las fallas se debían a que tal vez no estaban programadas .