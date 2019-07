Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 26 de julio de 2019, p. 34

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, analiza dejar de reunirse personalmente con la organización Damnificados Unidos.

La mandataria local acusó que el miércoles pasado participó en una reunión con ese colectivo; sin embargo, un grupo de afectados abandonó el lugar para ofrecer una conferencia de prensa.

Yo siempre voy a estar abierta al diálogo, pero lo que no me parece correcto es que está la jefa de Gobierno en una reunión con ellos, y se levantan a dar una conferencia de prensa para decir que no se les está atendiendo .

Sheinbaum dijo que ningún jefe de Gobierno ha atendido a la ciudadanía de forma directa como ella lo hace, y resaltó que la atención seguirá siendo cercana para cada damnificado.

El miércoles pasado la mandataria capitalina abandonó la reunión con Damnificados Unidos luego de que un grupo salió a ofrecer un mensaje a la prensa; en protesta, la organización realizó un bloqueo en la avenida 20 de Noviembre.

En entrevista, la jefa de Gobierno reveló que en Damnificados Unidos hay personas con alto nivel económico que exigen 2 millones de pesos para la rehabilitación de cada departamento, cuando la ley establece un tope máximo de 350 mil pesos por vivienda. Para esos casos, dijo, se buscan otras estrategias de financiamiento.