D

esde la campaña presidencial, entre las zonas de riesgo que los opositores señalaban que inevitablemente conducirían a un conflicto, estaba la incompatibilidad no sólo ideológica, sino también de temperamentos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. El momento más crítico, ya con AMLO en la Presidencia, se presentó cuando Trump amenazó con aplicar un ruinoso tarifazo a las exportaciones mexicanas si no detenía el flujo de migrantes centroamericanos. López Obrador encomendó el asunto al secretario de Relaciones Exteriores, y Marcelo Ebrard ha remado el problema en aguas agitadas al desenlace que tuvo ayer con el secretario de Estado, Mike Pompeo, en México. Al concluir su reunión, Pompeo escribió en Twitter: “Estados Unidos y #México comparten mucho más que una frontera. En nuestro encuentro, @M_Ebrard y yo reafirmamos nuestros valores democráticos y los lazos culturales compartidos. México es uno de nuestros socios más importantes para aumentar la prosperidad y la seguridad de nuestros países y la región”. #JuntosProsperamos. ¿Cómo interpretarlo? ¿Pasó el peligro del tarifazo? Ebrard es optimista, dice que en virtud de los avances, no considera necesario iniciar ningún tipo de negociación con respecto a un eventual acuerdo de tercer país seguro entre México y Estados Unidos. La estrategia migratoria para garantizar flujos ordenados, seguros y regulares continuará durante los próximos 45 días. Por el momento, el tarifazo ha sido superado. Pero el problema no es sólo ese, sino Trump. En cualquier momento se le vuelve a ocurrir… eso o algo peor.

Gasolina china

El cambio más importante que ha ocurrido en tiempos recientes en materia de relaciones comerciales con Estados Unidos es la importación de gasolina de China. México se está saliendo de la dependencia de las refinerías texanas. Hay pedimentos registrados por 600 mil barriles en mayo y un millón 300 mil en junio, de acuerdo con la Secretaría de Energía, a cargo de Rocío Nahle. Además, la compañía Wepec, tiene previsto exportar más combustible en agosto, según la agencia Reuters. No tardan en poner el grito en el cielo las refinerías afectadas por la competencia china, han hecho cuantiosas inversiones porque supusieron que México sería eternamente un cliente cautivo. Habrá que prepararse para su ofensiva en forma de fake news. Van a decir que la gasolina china no sirve, etcétera. Si no sirve ¿cómo es que la consumen millones de autos en Asia?