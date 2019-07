De La Redacción y agencias

Debido a una sinusitis aguda, el actor Nicolas Cage canceló su participación en el 22 Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés), que comenzó actividades el pasado fin de semana en San Miguel de Allende.

El estadunidense recibiría la Cruz de Plata –el reconocimiento más importante del festival– como homenaje por sus más de 30 años de carrera; sin embargo, según la directora de la muestra, Sarah Hoch, el actor, ganador de un Óscar, se disculpó mediante un comunicado y prometió que vendrá el próximo año.

Hoch recordó que en 22 ediciones, esta es la segunda ocasión que ocurre una situación así, antes fue el director Tim Burton quien canceló.

Por otra parte, durante la ceremonia de inauguración del GIFF el viernes pasado, el actor mexicano José Carlos Ruiz recibió un homenaje por su trayectoria, en la que ha encarnado a múltiples personajes. Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM, le entregó una medalla hecha de polvo de plata, que se genera durante el proceso de revelado en el laboratorio, y de manos de Hoch, fundadora del encuentro, recibió la Cruz de Plata.

Ante un público que llenó la Plaza Principal de San Miguel de Allende, Ruiz señaló: “todo esto sucede porque yo no fui a la escuela, fui al cine (...) Quiero agradecer profundamente, con toda la alegría que siento dentro de mí, primero a todos ustedes que me honran con su presencia, luego al festival de Guanajuato.

El cine ha sido todo para mí, es como un camino por el que me llevó la vida. He hecho televisión y teatro, pero siempre regreso a este arte. Mientras pueda hablar, pensar y caminar, siempre estaré aquí, si ustedes me lo permiten , expresó.

Una lluvia de pequeños papeles de colores metálicos, seguida de fuegos artificiales, culminó el homenaje. Luego, acompañado por el actor Hoze Meléndez, José Carlos Ruiz presentó la proyección de Almacenados, película que filmó en 2017, a los 82 años de edad.

