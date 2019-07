El juez consideró que el agente del Ministerio Público aportó documentos de prueba para determinar que los ex funcionarios son coautores materiales , es decir, que de manera conjunta y dolosa en su calidad de servidores públicos realizaron actos en agravio del gobierno capitalino.

Para ambos ex funcionarios se fijó prisión preventiva justificada, así como un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que Guerrero Hernández seguirá el proceso en el Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla y Morales Palafox en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

Al continuar la audiencia en la sala de juicios orales 7, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia, un juez de control determinó que existen indicios razonables, idóneos y suficientes de la existencia del delito en el que incurrieron Berenice Guerrero Hernández, ex subsecretaria de Planeación Financiera, así como para José Iván Morales Palafox, ex director de Operación de Fondos y Valores.

Dos trabajadores que estuvieron adscritos a la Secretaría de Finanzas fueron vinculados a proceso por delitos cometidos por servidores públicos en agravio del gobierno de la Ciudad de México, al transferir 190 millones 24 mil 307 pesos a una empresa moral que no fue proveedora de la administración capitalina.

Fracasa la defensa

En la audiencia, que se prolongó por casi cuatro horas, el juez dijo que los ex funcionarios no cumplieron con la normatividad y actuaron en conjunto para la elaboración, revisión y autorización de la transferencia para el pago de más de 190 millones de pesos, los cuales fueron trasladados de una cuenta bancaria del gobierno de la Ciudad de México a una empresa con personalidad moral, y no a un fideicomiso con recursos federales, como alegó la defensa.

En ningún momento fue tema de discusión la autenticidad de las firmas en los documentos de prueba que presentaron ambas partes, pero el juez dijo contar con un dictamen de la grafoscopía que demuestra la identificación de la escritura de los presuntos responsables.

Por su parte, la defensa de Gabriel Rincón Hernández, director general de Administración Financiera, solicitó al juez cumplimentar las 144 horas para la continuación de audiencia, por lo que su caso en solitario se reanudará el domingo al medio día.