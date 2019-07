El equipo regresó desde Francia el lunes después de derrotar a Holanda en la final por 2-0, alcanzando así su cuarta Copa del Mundo (1991, 1999, 2015, 2019), un récord histórico.

Rapinoe, quien fue galardonada en el Mundial de Francia con el balón y bota de oro, confirmó que la selección está dispuesta a visitar el Congreso como parte de sus festejos.

La delantera, defensora de la diversidad sexual, sostuvo que no estaba interesada en celebrar en la Casa Blanca debido a que no se identificaba con la ideología del presidente Donald Trump. Yo diría que su mensaje me excluye y a las personas que se parecen a mí. También excluye a las personas de color , dijo

Apuntó al célebre eslogan Make America Great Again (Devolver la grandeza a Estados Unidos) de Trump, diciendo que el Presidente está mirando hacia un pasado que no fue bueno para todos .

Las camisetas con las cuatro estrellas de los títulos de Estados Unidos se venden como pan caliente.

Según Nike, que viste a la selección estadunidense, el jersey blanco del equipo batió un récord de ventas mundial en una temporada en el sitio oficial de la marca (más que cualquier club o selección nacional masculinos o femeninos).