“…Yo hice todo la lucha que me tocaba para tratar de que las cosas mejoren en esta especie de país llamado México. No voy a parar de hacerlo, marxista-masoquista que soy y he sido, y no tiro la toalla”.

Rius . Mis confusiones.

E

s difícil que algún dibujante se diga creador de monos horrorosos , pero en el contexto de inventar un estilo (luego de aprender copiando a los copiables), y después una historieta (y más después, varias) que fuera diferente, capaz de combinar con fortuna la veracidad informativa con la estructura académica impoluta (normalmente como cronología), con una postura personal crítica incontrovertible, con la mezcla técnica del collage con referencias estéticas múltiples y la inserción de dibujos propios, muchas veces trazados sobre la composición de la galera original, este creador revolucionó la forma de narrar cómics que también eran libros, que también eran principio mexicano de la crítica metida en aguas peligrosas: la política en las eras del todopoderoso partidazo, la religión con declaraciones heréticas, dictaduras, imperialismos, o comercios ventajosos del mercado mundial. Guerreó desde la razón que propone la forma más argumentada de defensa: el análisis de los hechos históricos. Pero si los temas eran serios, su forma de abordarlos fue clara, fue graciosa, fue relajo y albur, fue una sonrisa viva que con su estilo enseñó a leer a millones; nació en Zamora, Michoacán, y se llamó Eduardo del Río Rius .

El perfecto ateo

Autodefinido como Humorista gráfico , capaz de ser ilustrador, caricaturista, cartonista, o historietista, Rius comenzó en la revista Ja-Já, antes de llegar a Ovaciones, Siempre, y mucho más. Siendo editor o jefe de sección creó o dirigió suplementos, revistas (entre ellas las importantísimas La Garrapata y El Chamuco, aún vigente) y pudo cobijar a otros talentos notables que serían figuras clave como Helio Flores o Naranjo.

Llegó a afirmar: Se piensa o se tiene fe . De pueblo creyente y familia anhelando un hijo propio con sotana reverencial, las necesidades económicas concluyeron la fórmula para que su madre viuda, luchando por la supervivencia de tres retoños hambrientos (fueron cinco hermanos varones, pero dos murieron niños), hiciera que Eduardo parara primero en un internado con monjas y luego en un seminario para que pudiera continuar sus estudios. Pero el estudio de lo sagrado atrajo lo profano en su personalidad y naturaleza curiosa. Pronto contrastó historias, decires, y evangelios para concluir que aquello no era lo que se afirmaba. La etiqueta de inmoral, hereje y mala influencia, fue parte de lo que lo marcó su vida y más tarde su carrera como escritor y dibujante.

La realidad es que sus libros en esa materia son magistrales (incluso para los creyentes): Cristo de carne y hueso, Manual del Perfecto Ateo, La Biblia, esa linda tontería, Jesús Alias El Cristo, El mito guadalupano, La iglesia y otros cuentos, Herejes, ateos y malpensados, El supermercado de las sectas y ¿Sería Católico Jesucristo?, compendian lo que desde sus primeras revistas era ya un apostalado: humanidad sí, religión no. Los que besaban la cruz mientras le mentaban la madre, se dolían más cuando Rius afirmaba que si los creyentes en Cristo siguieran los pasos de su vida y predicaran menos, habría un mundo mejor.

Kemchs, como muchos otros caricaturistas mexicanos y latinoamericanos, afirmaba que había un antes y después de Rius. Es verdad. Lo de Rius fue un trabajo consistente de muchos años, pero también coherente para rectificar cualquier aseveración sobre la que tuviera otro punto de vista andado el tiempo. Fue así con Fidel Castro y el socialismo, sobre los que hizo rectificaciones importantes cuando llegó el momento de ver las cosas con otro enfoque (de escribir Cuba Libre a Lástima de Cuba). Dudó de los sistemas como de las doctrinas absolutistas y las religiones. Fue el perfecto ateo, sin Dios alguno, y no hablamos sólo de capillas.

A los políticos ni quien les crea