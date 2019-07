T

ras editar los discos solistas The Eraser (2006) y Tomorrow’s Modern Boxes (2014), además del deslumbrante soundtrack para el filme Suspiria (Luca Guadagnino, 2018; remake del de mismo nombre, de 1977, de Dario Argento), el cantante, autor y productor inglés Thom Yorke (cabecilla vocal de Radiohead), luego de unos dos años de bloqueo creativo, como él mismo afirma, regresa con un excitante tercer álbum propio: Anima, en el cual vuelve a enarbolar su recurrente obsesión con la alienación humana contemporánea.

Lo interesante es que el disco de nueve tracks no viene solo, sino que aparece acompañado por un cortometraje homónimo realizado ex profeso para tres temas de Anima, dirigido por el tremendo cineasta estadunidense Paul Thomas Anderson, con Yorke como protagonista actoral, al lado de su pareja, la actriz teatral Dajana Roncione. Quien escribe certifica que se le entrará mucho mejor al álbum si primero se ve el corto, disponible en Netflix (https://bit.ly/2XoBsTd): se trata de un bellísimo poema visual, metafórico, que incluye elementos de teatro y danza contemporáneos, el cual retrata, a decir de Yorke en la revista Crack, varios sueños que tuvo mientras se recuperaba de un jetlag en Japón: Los humanos han intercambiado su lugar con las ratas, y son aquéllos los que ahora viven como en drenajes ; asimismo, muestra como en filme de ciencia ficción apocalíptico, personajes autómatas igual vestidos, realizando movimientos robotizados, erráticos, rumbo a sus labores, más adelante atrapados en una serie de pendientes, en loop permanente. Yorke: Soñé que los cuerpos se rebelaban y ya no querían ir a trabajar, pero había algo en cada persona que no se rebelaba del todo, y por eso son arrastrados por movimientos involuntarios . El tercer segmento, en contraste con la tensión de los dos primeros, retrata un encuentro amoroso que salva y libera de la robotización, aunque con un final incierto que no deja claro si esta esperanza fue real o una fantasía del personaje. Y quizás ahí está la clave del título (anima es alma en latín): es el amor lo que libera y dota de espíritu y movimiento a los zombies deshumanizados. Aunque él aclara que más que ser un disco sobre distopia, es sobre la ansiedad: qué mejor forma de expresarla que mediante un entorno distópico; es algo muy High Rise (novela de J.G. Ballard) .

Sónicamente, se trata de un imaginativo plato de electrónica minimalista, que supera lo hecho en sus previos solistas. La ansiedad se deja sentir en las repeticiones machacantes de beats, sin llegar a hartar, sino que hipnotiza y adentra como en espiral, en una desolación cercana más a los discos Kid A (2000) y Amnesiac (2001)de Radiohead, que del In Rainbows (2007). Sobre los sonidos digitales entrecortados que acuchillan cada tema, dijo haberse inspirado en el alucinante productor Flying Lotus, lo cual en efecto es muy notorio.