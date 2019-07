Resaltó que el sistema de becas está basado en una tabla, de la que se eliminó el concepto de prospecto , y los deportistas se hacen merecedores al estímulo será con base en resultados. No es un beneficio asistencialista; es a criterio , señaló, y resaltó que las becas se reordenarán al concluir los Juegos Panamericanos.

La más recurrente de las inquietudes era el recorte en los montos de becas a cientos de deportistas, la mayoría de 5 mil a 2 mil pesos, lo que atribuyó como un ahorro congruente a la política de austeridad, y ayer fue tajante al afirmar que no fue una reducción, sino un reajuste , y tras la reunión, insistió en el berrinche de algunos deportistas que siguen manifestando la afectación en redes sociales.

La comisión deportiva, integrada por mayoría de mujeres –ocho y un hombre: Juan Manuel Fócil (secretario), quien no tuvo intervención–, escuchó a la sonorense en una exposición de 20 minutos, lapso en el que prácticamente respondió las preguntas que las senadoras le formularían enseguida.

La ex velocista, quien fue senadora en la legislatura anterior, acudió al llamado a uno de los salones del recinto de Reforma; fue bajo el formato de reunión ordinaria de trabajo , luego de cancelar en cuatro ocasiones las convocatorias a comparecencia .

Fortalecida con su experiencia, Ana Gabriela Guevara salió entre aplausos de la reunión de trabajo con la Comisión de Juventud y Deporte en la Cámara de Senadores, donde la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fue escasamente cuestionada y terminó por denunciar que como aún no cuenta con el presupuesto federal completo, la Conade está en riesgo de operar con números rojos y al final de este mes no tendría ni para pagar el servicio de luz en las instalaciones.

Estamos recibiendo la caca del pasado, no lo puedo decir de otra forma. El atleta no tiene la culpa de que se vea perjudicado , dijo en respuesta Xóchitl Gálvez, del PAN, quien fue invitada aunque no es miembro de la comisión, y le ofreció su colaboración para dar seguimiento legal a la corrupción que habría encontrado en el interior de la Conade.

Martha Cecilia Márquez fue la única que solicitó a Guevara cuentas de la situación actual, pues comentó que ha sido una constante que dirigentes que han sido citados por los senadores para explicar las problemáticas, responsabilizan al gobierno anterior.

Guevara insistió en que el presupuesto federal fue recortado para el deporte este año en 35 por ciento, el que propuso recuperar, tal vez como parte de la partida secreta que la víspera fue aprobada al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de hecho habría ofrecido un ajuste presupuestal cuando fuera necesario. Mencionó también el adeudo de comprobación de 26 federaciones deportivas, por 31 millones de pesos.

Finalmente, ventiló una demanda contra la Conade establecida contra la administración anterior por parte de la esgrimista Paola Pliego, quien la víspera anunció su naturalización en Uzbekistán para poder ir a Juegos Olímpicos, luego de no contar con apoyo de las autoridades mexicanas.

En ese sentido, de paso, destacó la necesidad de crear un tribunal del deporte, mediante el poder judicial, en lugar de la Comisión de Apelación y Arbitraje, que en la actualidad es un organismo sin atribuciones legales.