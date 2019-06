Pero si un hombre no iba a ninguna parte, si la vida era otra cosa enteramente distinta, si la vida era una cuestión de existir, durante un instante largo y continuo, que era todo uno, entonces, lo mejor que podía hacer era recostarse y existir; y, ocurriera lo que ocurriera, todavía existía. Fuese lo que fuese lo que un hombre pensara, dijera o hiciera, el hecho de existir seguía en pie inalterado. ¿Y la muerte? Presentía que algún día, si lograba anticipar bastante su futuro, descubriría que la muerte tampoco cambiaba nada.

Paul Bowles. Déjala que caiga.

L

as personas nacen y el lugar donde están los convierte en propios, en nombres identificables, en matrículas numerarias, en categorización de raza, de idioma, de barrio… las personas respiran y son de tal o cual sitio. Pero algunos comprenden que el mundo es amplio, pueden explorarlo y definirse como quieren, sin tanta dureza por el color y sello del pasaporte. De esa clase fue el autor de una de las obras más importantes e imaginativas en la literatura y la música. Así fue este protagonista de gran elegancia; así de inasible en un solo punto geográfico, como la confusión indeterminada de la ubicación en el desierto, su escenario predilecto. Cuestionó los modelos, supo seguir los formalismos de lo que valía la pena (de la estructura novelística a los musicales de Broadway), y escribió una enormidad en todo lo que pudo para contar la experiencia y lo imaginario: cuento, novela, ensayo, cartas, o la autobiografía absoluta. Se llamó Paul Bowles.

La música como la propia crónica

Bowles fue un músico formado, profesional y creativo, con interés en sinfonías, óperas, música para ballets, bandas sonorosas, zarzuelas y hasta huapangos mexicanos… y lo hizo todo. Paralelo a su ritmo de escritura, mantenía el cuaderno pautado lleno de sonidos, armonías, y la conjunción que absorbía sonoridades del mundo entero. Se quedarían, como su vida y sus letras, en el continuum inquieto e inquietante de su bólido creativo imparable. Trabajó musicalizando obras para la escena con celebridades como Tennessee Williams, Salvador Dalí y Orson Welles, buscando siempre hacer lo distinto, compás tras compás, a veces enconado, como su Sonata para dos pianos, compuesta en 1945. En el fascinante documental Paul Bowles: An American in Tangier (Mohamed Ulad-Mojand, 1993), el autor declaró: “Y por supuesto… es mucho más fácil mantener la música pura, si uno no tiene que escuchar las cosas grabadas en estudios, por ejemplo, si uno no escucha música comercial. Pero, por por supuesto, en todos los países la música tradicional se vuelve comercial poco a poco, y al final… cae muerta. Es la manera del mundo”.

Lo que se piensa cuando las cosas pasan

En la prodigiosa novela Déjala que caiga, el escritor hace variadas reflexiones surgidas más de la cavilación existencial de los personajes que de la trama de acción y suspenso, con todo y un increíble robo (la base de la historia fue parte de un atraco real en África). Espaciados los tiempos de los convenios y los engaños hay unidades temporales en las que los personajes separan el rompecabezas mental frente a su destino, en el límite de la adrenalina y el éxito que rompe con la vida de los entes ordinarios de la vida diaria.

Lo que se dice es tan trascendente como la fuerza hereditaria del idioma del que surge, por lo que Bowles aprendió marroquí, francés, español… fue traductor de escritores de su adoptivo Marruecos y toda su obra incluye referencias culturales (no necesaria o exclusivamente literarias) de diferentes países. Así que su veintena de libros hablan de condiciones humanas con particularidades de entorno y condición, pero que pueden ser africanos, como el desierto; alemanes, como sus abuelos; estadunidenses, como el pasaporte; españoles, como el idioma; franceses, como el vino que se descorcha.

Hoy te digo lo que pienso

El escritor mantuvo casi como disciplina el intercambio epistolar, de inestimable compilación, en el volumen En contacto (compilación de Jeffrey Miller). Sus textos en ocasiones resultan borradores literarios o incluso pueden incluir relatos breves o ensayos sobre temas dispersos. Leer esas cartas permite ver el humor, la ironía, lo certero de su mirada. El lenguaje es siempre agradable y no tiene las variaciones que suelen encontrarse en otros personajes, cuyo estilo de mensaje puede modificarse en extremo dependiendo del destinatario. Quizá por eso el lector encuentra una voz auténtica en historias tan opuestas en su obra, porque cuentan con la dirección precisa de un estilo.