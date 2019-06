“Es una llegada importante para Chivas, sabiendo los números que tiene, lo profesional que es, el desgaste que tiene en la cancha, su liderazgo, creo que le viene bien a un equipo que no ha logrado calificar en cuatro torneos y que no ha tenido una estabilidad futbolística ni emocional.

Mientras Adolfo Bofo Bautista consideró como una falta de respeto la contratación del ex americanista Oribe Peralta por parte de Chivas, otros ex jugadores rojiblancos como Camilo Romero y Joel Sánchez aplaudieron su fichaje, pues consideraron que es un futbolista que aún puede aportar mucho al club Guadalajara.

Por su parte, el ex defensa rojiblanco Joel Sánchez, quien también jugó con las Águilas en la temporada 1999-2000, opinó que la contratación de Peralta debe tomarse principalmente desde el punto de vista profesional .

Mencionó que el también ex integrante de Santos Laguna es un tipo multicampeón, que ha sido muy rentable en cada uno de los equipos en los que ha militado. Más allá de su edad y de dónde viene, es un futbolista con mucha calidad, que va a aportar bastante en la cancha, así como en el vestidor .

Explicó que llegar a las filas del máximo rival de tu ex equipo no es una cosa sencilla, pero te genera mucho más compromiso, conlleva una gran responsabilidad, y no cualquiera puede tener ese privilegio. En mi caso, haber estado en esas dos instituciones (América y Chivas) me forjó el carácter y es algo que hasta la fecha agradezco .

En conferencia de prensa, el técnico rojiblanco Tomás Boy estimó que está demasiado satanizado el fichaje del ex americanista, quien, dijo, es un jugador, con un gran historial, que nos va a ayudar bastante, es un ganador. A lo mejor las aficiones están molestas, pero yo estoy muy contento, lo más importante es que no viene por dinero, sino que quiere estar en este proyecto .

Peralta arribó este mismo martes a Guadalajara para practicarse los exámenes médicos correspondientes. A su llegada al aeropuerto tapatío, en el cual se realizó un fuerte dispositivo de seguridad para contener la recepción multitudinaria que se esperaba, no acudió ningún aficionado rojiblanco.