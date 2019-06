▲ La gala dancística Despertares no continuará debido a la falta de recursos y viabilidad económica, explica Isaac Hernández (Guadalajara, 1990), en entrevista con La Jornada. El bailarín mexicano fue reconocido con el premio Benois de la Danse 2018. Foto Jesús Villaseca

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de junio de 2019, p. 5

La gala Despertares y la iniciativa Despertares Impulsa: las industrias creativas en México, auspiciadas por el primer bailarín del Ballet Nacional de Inglaterra y premio Benois de la Danse 2018, Isaac Hernández, no continuarán debido a la falta de recursos y viabilidad económica, sostiene el artista.

En entrevista con La Jornada, Hernández (Guadalajara, 1990) explica que en el país los procesos burocráticos para obtener apoyo son ‘‘inimaginables” y presentar Despertares ha sido ‘‘un milagro”.

Asegura que no existen las condiciones para que un joven productor promueva el ballet porque ‘‘losprocesos burocráticos hacen que eso sea casi imposible”.

En particular se refirió a la convocatoria de Profest; también envió un oficio a la Secretaría de Cultura federal en el que explica la importancia de Despertares, porque durante ocho años acercó la danza a miles de personas e impulsó a jóvenes talentos.

‘‘Siempre he intentado que los proyectos sean una suma de esfuerzos de la iniciativa privada y del apoyo gubernamental para que todas las propuestas culturales y creativas no dependan cien por ciento del gobierno. Este año Despertares no recibió apoyo del gobierno federal y para que un proyecto tenga continuidad requiere de herramientas, mecanismos que lo permitan.’’

Iniciativas de calidad para cambiar a las personas

Isaac Hernández sabe que no puede continuar con la gala. ‘‘Me parece que las condiciones en las que operamos hoy no es factible decir que habrá Despertares en los próximos años”. Sin embargo, el bailarín sostiene que seguirá desarrollando proyectos de calidad que tienen el poder de transformar la vida de las personas, y prueba de ello son las localidades agotadas en las galas y los miles de niños que participan en las conferencias y talleres que auspicia.