Rapsodia, laberintos del yo obtuvo en 2018 la mención del jurado en el joven Festival Internacional de Cinema Paisajes, en Sever do Vouga, Portugal, razón por la que Del Rivero regresó hace dos semanas para fungir como jurado en la edición 2019. Sin embargo, en un par de lugares donde el también docente de la Escuela Nacional de Artes Cinematográfica (ENAC) tocó la puerta para una posible proyección del filme en festivales en México, la respuesta fue casi la misma: que no estaba dentro de la línea curatorial.

Digo que son prejuicios y desinterés. Cuando las personas se suben a un ladrillo, se marean. La mayoría de estos curadores o especialistas en su vida han hecho cine. Tocamos dos puertas y en ambas, con diferentes palabras, fue lo mismo: no era lo que se producía en México. No ha sido mi actitud; desde que era joven y estudiante siempre he estado a contracorriente. No me gusta repetir recetas de cocina. Esto lo he podido constatar como profesor de la maestría de la ENAC, donde los alumnos piensan en la alfombra roja. Todos quieren ser (Alfonso) Cuarón y se les alimenta eso .

A Del Rivero le parece muy sano que, como en el festival Paisajes, sean jueces los directores premiados. Tiene la mirada puesta en los festivales nacionales en Guanajuato y Nuevo León, e internacionales, en Trieste y Guatemala.

Esta película autofinanciada contó con la fotografía y producción de Jorge Z. López.