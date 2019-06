Abril del Río

Sábado 15 de junio de 2019

De estar casi fuera de Juegos Panamericanos al no ser convocada a uno de los selectivos, Aremy Fuentes retomó la forma que le exigió la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas y clasificó en la división menor a 76 kilogramos a la justa continental, en la que espera iniciar el camino hacia su máxima meta de lograr una medalla olímpica en Tokio 2020.

Me habían dejado fuera de una justa, pero eso ya quedó atrás porque es como desgaste de energía. Estoy enfocada en los Panamericanos y en ganar una medalla para el país. Cuento con el apoyo de mi estado y de la Federación, que ha respetado mis marcas y lo talentosa que soy , asentó la halterista bajacaliforniana.

Si el motivo por el cual me había dejado fuera la Federación fue porque no estaba en óptimas condiciones, pues me enfoque en estar en las mejores, en hacer buenos levantamientos , anota la pesista que ganó el selectivo en su categoría con marcas de 108 kilogramos en arranque y 135 en envión (total 143 kilos).

Sin aludir a algún enfrentamiento con la Federación, en la que los pesistas suelen tener conflictos, Fuentes asumió la baja de forma temporal por la que pasó, pero aseguró que siempre conservó la motivación. “Yo creo que todo atleta llega un momento en el que, no es que quieras tirar la toalla, simplemente es que quieres salir de la rutina, pero cuando pasa lo único que siempre pasa por mi cabeza son los Juegos Olímpicos.