Desde entonces me volví aficionado al Real Madrid. Luego fui a Francia e Inglaterra, pero llegar aquí ahora y vestir esta camiseta es un honor. No puedo esperar a que empiece la temporada , dijo Hazard, quien también se manifestó admirador de Zinedine Zidane, técnico del Madrid.

He soñado con este momento desde que era muy chico, desde que jugaba en el jardín de mi familia , comentó Hazard luego de aprobar el examen médico y firmar un contrato por cinco años con el presidente del club, Florentino Pérez.

No han trascendido las cifras de la operación, pero según la medios de prensa, podría rondar los 145 millones de euros entre fijo y variables, con lo que superaría los traspasos de Gareth Bale o Cristiano Ronaldo.

▲ Eden Hazard fue presentado ayer en el estadio Santiago Bernabéu, al que asistieron 50 mil aficionados. Foto Ap

“No soy un galáctico, aún no, pero espero serlo algún día”, dijo Hazard. Todo lo que hice antes no cuenta, empiezo desde cero y me toca probar que puedo jugar al fútbol y dar trofeos a mi equipo , dijo el jugador de Bélgica, quien enfrenta la tarea de convertirse en el líder del cuadro merengue desde la salida de Cristiano Ronaldo el año pasado.

El Madrid, que no ha conquistado ningún título desde la temporada pasada, espera que Hazard pueda proporcionar el vínculo que falta entre el mediocampista Luka Modric y el delantero Karim Benzema para producir goles.

Hazard ayudó al Chelsea a ganar la Liga Premier inglesa y la Liga Europa en dos ocasiones, la Copa FA y la Copa de la Liga de Inglaterra. En el Mundial del año pasado, guió a Bélgica hasta el tercer sitio.

Pérez, que no había hecho una contratación significativa en los años recientes, ha gastado una gran suma de dinero en las pasadas semanas para restructurar a su equipo. Además de Hazard, el club ha gastado por lo menos otros 100 millones de euros en el delantero Luka Jovic y el lateral izquierdo Ferland Mendy.