Jueves 6 de junio de 2019

Los Raptors de Toronto derrotaron 123-109 a unos diezmados Warriors de Golden State, que no pudieron contar con Kevin Durant, Klay Thompson ni Kevon Looney por lesión y sucumbieron en el tercer encuentro de la final de la NBA, pese a la histórica exhibición de Stephen Curry, quien sumó 47 puntos. Los canadienses dominaron la contienda de principio a fin gracias al juego coral, recuperaron así el factor cancha y se adelantaron 2-1 en la serie. Los campeones no pudieron superar las bajas de dos de sus tres mayores talentos y Curry no fue suficiente para dejar la victoria en casa. El cuarto partido se disputará el viernes.