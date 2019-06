Agencias

Periódico La Jornada

Jueves 6 de junio de 2019, p. a11

Río de Janeiro. Considerado como el prodigio capaz de restaurar la imagen del futbol brasileño, Neymar se encuentra más que nunca bajo presión, con una acusación por violación que podría dejarlo fuera de la Copa América, pese a que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lo defendió de manera pública.

La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) teme que la situación que enfrenta Neymar pudiera dañar de manera mediática a la verdeamarela para conseguir el título en casa de la Copa Oro, además de que están alerta de que otros videos podrían salir a la luz y afectar más al jugador.

Si Neymar viene, puede que Brasil no llegue (a la final). Yo conozco a la prensa. Los medios van a estar encima de él. Hay muchas cosas que pueden aparecer. Un amigo mío de Río de Janeiro me dijo que hay videos que pueden salir a la luz , confesó Francisco Novaletto, vicepresidente de la CBF, a la cadena local SBT.

Novaletto destacó que pese a la importancia que Neymar ha tenido en la selección, en recientes actuaciones no ha mostrado su mejor nivel. “No va a rendir. Ya ha dejado que desear en la pasada Copa del Mundo. ¿Imagina esa carga emocional? Acaba ganando todo el mundo si no viene a jugar", señaló.

“Si tuviera que apostar, si tengo 10 fichas y me preguntas en qué lo apostaría… Apuesto a que él no estará y que pedirá licencia. No tiene las condiciones sicológicas para enfrentar una Copa América y a un batallón de periodistas”, sostuvo el dirigente.