Andy aprendió a no ser susceptible a las burlas, y cuando nadie más cree en sus capacidades, no le queda más que la confianza en sí mismo, dice el entrenador Manny Robles. Foto Afp

Jueves 6 de junio de 2019, p. a10

Hay una pedagogía en la victoria de Andy Ruiz que se contagia y emociona. Un boxeador regordete que sólo recibía burlas, mexicano en Estados Unidos, ante un rival esculpido en roca, Anthony Joshua, campeón de peso completo en tres organismos, una representación musculosa del éxito. La reacción común al verlos juntos era de asombro por el contraste. Un hombre mofletudo y risueño junto a un Hércules británico.

Por eso la victoria por nocaut técnico ante un campeón cotizado, que se maduraba para enfrentar a otra estrella como Deontay Wilder, sacudió primero al mundo del boxeo, pero las ondas expansivas van más lejos. En eso hay una enseñanza, explica Manuel Manny Robles, entrenador que nació en Guadalajara y a los seis años migró a Estados Unidos. Es el hombre detrás de esta épica del cuadrilátero.

“La mayoría de la gente en el mundo somos más parecidos a Andy que al musculoso Anthony Joshua “, cuenta desde su gimnasio en Los Ángeles; nos han vendido una mentira y la hemos comprado: nos creímos que para triunfar en la vida tenemos que ser como Joshua .

Robles afirma que nunca dudaron que Andy pudiera vencer a Anthony y convertirse en el primer mexicano campeón de peso completo. Lo que no esperaban era cimbrar de esa forma en territorios ajenos al boxeo. Ni en sueños –confiesa Robles–, imaginaron que provocarían tanto estruendo. Tampoco que la vida cambiaría de manera tan vertiginosa.

Fue sorpresivo para el mundo, pero que no se confunda con un golpe de suerte , aclara Robles; porque hay que recordar que el primero que visitó la lona fue Andy. Se levantó, que es lo que sabe hacer como nadie, y se fue a dar la guerra. No ganó con un golpe; Joshua cayó no una ni dos, sino cuatro veces. Por eso en la revancha iremos adonde quieran a confirmar quién es Andy .

Lo que a muchos se les escapaba –aclara Robles– es que mientras Joshua llegó a aprender boxeo cuando era un joven que llegaba a la mayoría de edad, Andy lo hizo desde niño en los barrios de migrantes en Estados Unidos. La vocación por el boxeo lo llevó a levantar una amplia trayectoria como amateur, en la que representó al estado de Baja California, de donde migraron sus padres, y a México; estuvo cerca de ir a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 con la delegación tricolor.