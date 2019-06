Elogia nueva redacción a la ley de desalojos

eñora directora: En mi colaboración del 1º de junio, en la sección Capital, critiqué el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, por su mala redacción y falta de rigor jurídico. También precisé que el revuelo causado por el precepto fue inducido en forma deliberada por los críticos de la 4-T, que exageraron sus alcances, interpretando en forma indebida que se trataba de una autorización a la invasión de predios y al despojo de propiedades, lo cual es una falsedad.

Me congratulo de que el Congreso de la Ciudad de México, sensible a la crítica, mientras escribía el viernes mi artículo para el sábado, discutía una redacción nueva del precepto mencionado. El que se aprobó finalmente me parece bien redactado, con buena técnica legislativa y deja sin argumentos a los alarmistas que, equivocados o mal intencionados, señalaban a la ley como propia de una dictadura populista o algo así.

Con la nueva redacción se protege a los marginados, pero no a costa de propietarios con derechos legítimos, ni por encima de la legislación civil que regula la propiedad y la posesión de inmuebles.

Bernardo Bátiz Vázquez

Señora directora: Permítaseme realizar la siguiente precisión a la columna Dinero, que escribe Enrique Galván Ochoa, en la cual hace referencia a mi persona, para que los lectores de La Jornada cuenten con información verídica. Yo no participé en el órgano directivo que aprobó la operación entre AHMSA y Pemex. Adicionalmente, contrario a lo que afirma el autor, he declarado que estoy dispuesto a acudir ante el llamado de la fiscalía o de cualquier autoridad.

Sorprende que el autor afirme lo contrario, cuando mi declaración fue publicada la semana pasada en La Jornada, en sus versiones impresa y en el portal web. Adjunto las ligas de las notas correspondientes: No participé en la operación de AHMSA y Pemex: Ochoa Reza

Agradezco la publicación de esta carta en todas las plataformas en que fue publicada la columna referida.

Enrique Ochoa Reza, diputado federal

Qué rareza. Ahora resulta que la planta chatarra se vendió sola.

Enrique Galván Ochoa

Preocupan recortes a ciencia y tecnología

C. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México: desde hace años, el apoyo económico a la ciencia y tecnología dista de ser suficiente, más aún, no se destina el uno por ciento del PIB señalado por la ley; además, el presupuesto originalmente asignado para este año es menor al de 2018.