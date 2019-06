Del llamado que hizo el obispo a los grupos delictivos que pelean Morelos para que paren la violencia, el gobernador aseveró: La guerra es entre ellos. Quieren agarrar el territorio y en todos los estados pasa lo mismo .

Blanco Bravo recomendó a los empresarios afectados denunciar y, si pueden, graben a los delincuentes cuando les exijan los pagos. Poner su negocio cuesta, y no es justo que lleguen unos personajes a extorsionarlos .

Señaló que las extorsiones existen desde el gobierno del panista Marco Adame Castillo (2006-2012) y continuaron con el perredista Graco Ramírez (2012-2018). Estamos trabajando duro porque no vamos a permitirlas. Se ha vuelto muy fácil para los delincuentes extorsionar a los empresarios .