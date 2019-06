Ante las movilizaciones de taxistas en la Ciudad de México, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que están en su derecho de manifestarse y los exhortó a dialogar con las autoridades en torno a sus inconformidades, de modo que no se afecte a terceros, (que) no se afecte a la población .

Tras respaldar la gestión de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaun Pardo, aseveró que antes se decía que “cuando un problema se puede resolver con dinero, no es problema. Pero eso se acabó. Eso ya no. O sea, no es decir: ‘o me das esto o hago un paro’. Si es injusto lo que se solicita, pues yo soy de la idea: ‘haz el paro y que los ciudadanos califiquen si es justo el planteamiento’”.