Como ejemplo mencionó el caso de la Procuraduría Social, donde el programa de atención a conjuntos habitacionales –que anteriormente llevaba el nombre de Ollín Callan–, se usó con fines electorales en 2018, al entregar anticipos a 534 unidades para iniciar las obras de mantenimiento; sin embargo, no le dieron seguimiento y dejaron sin ejercer 100 millones de pesos, que hasta ahora, con la nueva administración, se está haciendo.

La mandataria señaló que la procuraduría no es la única institución con graves problemas de corrupción que heredó de la anterior administración. Ahí se echan la competencia varias , expresó, y mencionó casos como las secretarías de Finanzas y de Seguridad Pública, así como el Instituto de Vivienda.

Por otra parte, al referirse a las detenciones de líderes de distintos grupos delincuenciales que han realizado las autoridades federales en los días recientes, Sheinbaum manifestó que el gobierno que la antecedió permitió que muchos cárteles operaran con violencia en la Ciudad de México.

Afirmó que hasta 2012 “se trabajó mucho para que la violencia externa no ingresara a la ciudad, pero se permitió que muchos de los cárteles operaran. “Siempre ha habido presencia de estos cárteles en la ciudad, lo que pasa es que no había violencia”, y agregó que muchas de esas organizaciones no sólo operan en la capital del país, sino en el estado de México y tienen vínculos con otras entidades de la República.

Al señalarle que en los pasados seis años siempre se negó esa situación, manifestó: “También ese es el problema; una cosa es que declarativamente dijeran que no había cárteles, pero la otra es que se lo creyeron”.

Por la mañana, la jefa de Gobierno inauguró el decimoprimer Congreso Internacional de Transporte en la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, donde señaló que su administración apuesta por el transporte público eléctrico y que va por el rescate del Trolebús, e incluso no descartó implementar autobuses eléctricos autónomos en el Metrobús y la Red de Transporte de Pasajeros.