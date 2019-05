Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de mayo de 2019, p. a12

Después de una prohibición obsoleta, hace 20 años dejó de ser ilegal el boxeo de mujeres. Salieron de la opacidad para intervenir en un deporte que se consideraba exclusivo de los hombres. Dos décadas más tarde, con la consolidación de esta rama, las condiciones de las peleadoras apenas han mejorado. Anabel la Avispa Ortiz piensa que el pugilismo, como otras actividades de la vida social, aún son hostiles con las mujeres.

La Avispa peleó el sábado 18 de mayo en la Ciudad de México. Volvió a ganar. No es una simple victoria, sino el paso firme y constante de una campeona mundial que desde hace seis años defiende su título. Su carrera, sin embargo, transcurre en la opacidad del anonimato.

Soy de las campeonas que más han conservado su título en el tiempo , comenta Anabel; desde hace seis años, 10 defensas, activa y casi desconocida .

La queja no varía, las empresas de promoción no arriesgan con las mujeres. Pagan sueldos muy por debajo de lo que ganan los hombres en el boxeo –cuenta Anabel–, no invierten en promoción y a veces ni se preocupan en que estén activas. Lo que ganan en una pelea, que debe distribuirse con el equipo de preparación y los gastos que genera el entrenamiento, les deja un margen muy anémico de ganancias.

A veces quiero olvidarme del boxeo