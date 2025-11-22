Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 15

Al reconocer que la economía creció menos de lo esperado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió ayer en que habrá resultados positivos a finales de año y en 2026. Sostuvo que persisten mejoras en bienestar, empleo e inversión, y que la reciente desaceleración responde principalmente a factores externos.

En su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que, si bien el producto interno bruto (PIB) registró un crecimiento menor al previsto, ello no refleja el conjunto de avances sociales y económicos alcanzados en los últimos meses.

Recordó que el PIB y el PIB per cápita son indicadores útiles, pero insuficientes para medir la generación de bienestar. Afirmó que el acceso a derechos, la reducción de la pobreza y el aumento del empleo formal deben considerarse como signos igualmente relevantes del desempeño económico.

Subrayó que octubre registró el mayor número de empleos formales en la historia del país y destacó la incorporación de trabajadores de plataformas digitales a esquemas de seguridad social como un avance estructural que no suele reflejarse en las mediciones tradicionales.