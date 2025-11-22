Alejandro Cruz Flores

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 25

El Gobierno de la Ciudad de México destinará más de 8 mil millones de pesos para el pago de aguinaldos y vales de fin de año, informó el secretario de Administración y Finanzas capitalino, Juan Pablo de Botton Falcón.

Por el primer concepto, se erogarán 4 mil 628 millones de pesos para los más de 234 mil burócratas, entre personal de base, estructura, confianza, eventual, honorarios y asimilados, entre otros esquemas de contratación, quienes recibirán 40 días de salario por año completo laborado.

En vales, se prevé una partida por 3 mil 749 millones de pesos, y los pagos serán de 11 mil 950 para trabajadores de nómina 8, eventuales y de confianza; 13 mil 785 para personal no sindicalizado, mientras los afiliados al gremio recibirán 14 mil 500 pesos.

“Es muy importante porque no sólo se fortalecen los ingresos de las familias de la ciudad, sino también la economía y el consumo y creemos que eso va a hacer que cerremos económicamente muy fuerte” en la capital, expresó el funcionario.