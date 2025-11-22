▲ La funcionaria no respondió a los señalamientos que le hicieron los legisladores en la reunión. Foto La Jornada

Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 25

La fracción de Morena en el Congreso local sostuvo frente a la titular de la demarcación territorial Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, que cuenta con evidencia de que el llamado bloque negro, generador de violencia el pasado fin de semana en la marcha de la generación Z, es financiado con recursos de la alcaldía.

Durante la mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada Cecilia Vadillo Obregón denunció además el uso clientelar de los programas sociales de esa jurisdicción al reproducir una conversación en la que una funcionaria de la alcaldía condiciona la entrega de un apoyo a una beneficiaria a cambio de que asista a un informe de Rojo de la Vega en Tlatelolco.

“Hoy tenemos evidencia de que se enviaron generadores de violencia desde la alcaldía a esta marcha. Tenemos evidencia en este momento para afirmar que el bloque negro que generó violencia en la marcha, cobra en la Cuauhtémoc y que fue orquestada por tu administración, el dinero de la alcaldía se utiliza para promover el odio y generar violencia en nuestra ciudad”, señaló la legisladora durante su participación.

La funcionaria, quien pidió un incremento de 85 por ciento en el presupuesto de la alcaldía para 2026, llegó al Congreso acompañada por ambulantes de la organización que dirige el secretario de operación política del PRI capitalino, Rubén Jiménez Barrios, señalado también por haber llevado a sus agremiados a la marcha del pasado sábado.