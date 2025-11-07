▲ Felipe de la Mata Pizaña señala que coincide con Gilberto Bátiz en que un Tribunal Electoral dividido no le hace bien a México. Foto Cristina Rodríguez

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 14

Por casi 10 años, el nivel de conflictos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha provocado cambios abruptos en la persona que ocupa su presidencia, aunque también esta instancia ha estado sujeta a presiones externas o de plano la conducción ha venido de fuera.

“Más de una vez, desde fuera del TEPJF se ha pedido la renuncia a algún presidente”, reveló Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la sala superior del tribunal, quien ingresó a esta institución en 1997, casi desde que fue creada.

En entrevista con La Jornada, el magistrado se mostró optimista frente a la llegada de Gilberto Bátiz García, al ser el primero en ocupar la presidencia por mandato constitucional, es decir, por haber sido el más votado en su categoría. “Coincido con él, un TEPJF dividido no le hace bien a México”, señaló.

Esta semana, frente a la plana mayor del Poder Judicial, el nuevo presidente subrayó la necesidad de hacer funcionar la sala superior como órgano colegiado y dejar atrás la polarización.

En el histórico de 15 presidencias de dicha sala ha habido varios interinatos y salidas abruptas. Consultado al respecto, el magistrado De la Mata confió en que esta nueva etapa tenga éxito en lograr la unidad.

No obstante, ayer mismo, su colega el magistrado Reyes Rodríguez protestó públicamente por el nombramiento de Carlos Hernández como secretario general de acuerdos, al considerar que este importante cargo debió ser ocupado por una mujer, por razones de paridad.

“La designación se realizó sin información previa ni sustento documental sobre los perfiles propuestos (…). De las 10 personas que han ocupado (esa secretaría general) sólo tres han sido mujeres y con los periodos más breves”, señaló.