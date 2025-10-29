Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 39

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó ayer que sancionó a tres empresas por dar información falsa en procedimientos de contratación con dependencias federales. Las resoluciones, emitidas por los órganos internos de control de la Lotería Nacional, el Instituto Mexicano del Petróleoy la Secretaría de la Defensa Nacional fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

“Mentir para obtener contratos públicos tiene consecuencias”, destacó la Secretaría Anticorrupción en un comunicado.

La primera empresa sancionada es Coordinadora y Desarrolladora P&O, SA de CV, que entregó una opinión fiscal falsa del Servicio de Administración Tributaria durante una licitación pública nacional. La firma fue multada con 168 mil 283 pesos y una inhabilitación por tres meses. La resolución fue confirmada el pasado 14 de octubre, tras resolverse el recurso de revisión interpuesto por la compañía.