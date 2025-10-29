Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 39
En Baja California y Tabasco, auto-ridades federales y estatales aprehendieron a 11 integrantes de grupos delictivos, siete relacionados con la producción y tráfico de droga sintética, y cuatro con extorsiones.La Secretaría de Seguridad y Pro-tección Ciudadana (SSPC), informó que de julio a la fecha 400 extor-sionadores han sido capturados.
En Tecate, Baja California, fueron arrestadas siete personas, a quienes se decomisaron más de mil litros y más de cien kilos de precursores químicos utilizados en la producción de drogas sintéticas.
En la red X, Omar García Har-fuch, titular de la SSPC, precisó que dichas detenciones fue-ron resultado de cuatro operativos. Asimismo, dio a conocer que “En el marco de la Estrategia Nacional para combatir la extorsión, el @GabSeguridadMX con autoridades de Tabasco detuvieron a cuatro personas por cobro de piso, aseguraron cuatro armas largas, equipo táctico y droga. Con esta estrategia suman más de 400 detenidos por este delito de julio a la fecha”.