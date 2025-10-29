Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 39

En Baja California y Tabasco, auto-ridades federales y estatales aprehendieron a 11 integrantes de grupos delictivos, siete relacionados con la producción y tráfico de droga sintética, y cuatro con extorsiones.La Secretaría de Seguridad y Pro-tección Ciudadana (SSPC), informó que de julio a la fecha 400 extor-sionadores han sido capturados.

En Tecate, Baja California, fueron arrestadas siete personas, a quienes se decomisaron más de mil litros y más de cien kilos de precursores químicos utilizados en la producción de drogas sintéticas.