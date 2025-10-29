Sociedad y Justicia
Ver día anteriorMiércoles 29 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/29. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Sociedad y Justicia/Detienen en Baja California y Tabasco a 11 presuntos narcos y extorsionadores/
A nterior
S iguiente
 
Detienen en Baja California y Tabasco a 11 presuntos narcos y extorsionadores
 
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 39

En Baja California y Tabasco, auto-ridades federales y estatales aprehendieron a 11 integrantes de grupos delictivos, siete relacionados con la producción y tráfico de droga sintética, y cuatro con extorsiones.La Secretaría de Seguridad y Pro-tección Ciudadana (SSPC), informó que de julio a la fecha 400 extor-sionadores han sido capturados.

En Tecate, Baja California, fueron arrestadas siete personas, a quienes se decomisaron más de mil litros y más de cien kilos de precursores químicos utilizados en la producción de drogas sintéticas.

En la red X, Omar García Har-fuch, titular de la SSPC, precisó que dichas detenciones fue-ron resultado de cuatro operativos. Asimismo, dio a conocer que “En el marco de la Estrategia Nacional para combatir la extorsión, el @GabSeguridadMX con autoridades de Tabasco detuvieron a cuatro personas por cobro de piso, aseguraron cuatro armas largas, equipo táctico y droga. Con esta estrategia suman más de 400 detenidos por este delito de julio a la fecha”.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto