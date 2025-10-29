César Arellano García

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 39

Un juez federal concedió una suspensión a Teodoro García Simental, El Teo, contra la negativa de atención médica y para que no sea objeto de tratos crueles y degradantes en el penal de máxima seguridad El Altiplano, ubicado en el estado de México, donde se encuentra preso.

“Se concede la suspensión de plano y de oficio del acto reclamado señalado como falta de atención médica, que se traduce en tortura física (tratos crueles e inhumanos) y sicológica, e implica un riesgo de perder una extremidad inferior o la vida,de que dice es objeto el directo quejoso, pues, de sus relatos se advierte que esa situación compromete gravemente su vida”, dice el resolutivo.

García Simental promovió el juicio de amparo hace una semana ante el juzgado cuarto de distrito en materia penal en Toluca, donde el juez Daniel Marcelino Niño Jimé-nez le otorgó la medida cautelar.