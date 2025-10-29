D

esde que huyó de Sevilla en 1557 para evadir a la Santa Inquisición, Antonio del Corro expresó con claridad críticas a la persecución por motivos de conciencia. Deambuló por varias partes de Europa en busca de condiciones en las cuales pudiera expresar sus ideas favorables a la tolerancia y libertad de pensamiento.

Corro se identificaba con postulados de la Reforma protestante, la cual tuvo varias vertientes, y al mismo tiempo se distanció de acciones que consideraba erróneas. En 1558, él estaba en Lausana y tuvo conocimiento, apunta Carlos Gilly, “de las agrias controversias de los reformadores ginebrinos” con Sebastián Castellio “a propósito del caso Servet”. Corro expresó disgusto por el trato que le dieron a su compatriota en Ginebra, lo que provocó que hiciera un paralelismo sobre haber salido de “la tiranía del Papa para caer en otra parecida”. Miguel Servet sufrió pena de muerte en la hoguera el 27 de octubre de 1553, en la colina de Champel, en Ginebra, bajo los cargos de antitrinitario y anabautista. Es importante recordar que Servet había sido incinerado en efigie por la Inquisición católica el 17 de junio del mismo año en Viena del Delfinado, en Francia.

En noviembre de 1566, cuando Antonio del Corro llega a la ciudad de Amberes, la comunidad valona le pide signar la confesión reconocida por todas las iglesias calvinistas de los Países Bajos. Se trataba de la Confesión de Fe redactada por Guido de Brès en 1561 y que había sido adoptada por el Sínodo de Amberes. Antonio del Corro se niega a firmar el documento, lo hace por no compartir el tono antianabautista de los artículos 34 y 36. “Dijo que él suscribiría la palabra de Dios, no la opinión de los hombres”, según Francisco Ruiz de Pablos, traductor al español de las obras latinas de Corro.

Antonio del Corro levantó la voz contra la violencia en asuntos de fe, la perpetrada tanto en territorios católicos como protestantes. En la Carta a los pastores luteranos de Amberes (1567), hizo eco a planteamientos de Sebastián Castellio llamando “supremos nuevos inquisidores” a los censores de las iglesias de la Reforma, quienes “con una arrogancia más que farisaica, llaman a unos perros y mundanos: no considerando estas pobres gentes presuntuosas, que esta palabra de mundo o mundano comporta una supresión del cuerpo de Cristo”. No estaba en contra de tener convicciones doctrinales, él las tenía, sino que se manifestaba contrario a imponer las mismas a otro(a)s que diferían en el significado, por ejemplo, de los sacramentos, y declararlos herejes.

Del Corro, en el documento dirigido a los líderes eclesiásticos de Amberes, les manifestó tener en común con ellos haber salido del “cenagoso y miserable muladar de supersticiones e idolatrías del Papado”. Su postura no implicaba acuerdo con el mutuo trato violento de los católicos romanos y los protestantes/reformados, sino encomiaba, manteniendo diferencias doctrinales entre ellos, a unos y otros a mantener una convivencia respetuosa.