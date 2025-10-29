E

l revoloteo de informes certeros, inverosímiles o falsos ha plagado el espacio público en tiempos recientes. Lo acompañan gran cantidad de opiniones, oscuras citas informales y revelaciones que flaquean por carecer de sustento verídico. Los orígenes y los autores de tales corrientes difusivas permanecen en el anonimato, aunque no dejan de filtrar los humores y rasgos de su real procedencia. Al cabo de cierto tiempo de perseverar la disputa colectiva, sus intenciones, consecuencias y mecenas se van conociendo con suficiente claridad. La trascendencia que logran es incierta, si acaso recrudecen los corajes y deseos de una capa ya muy rasguñada por estas tácticas y costumbres.

Una de estas campañas radica su cometido en sólo unas cuantas figuras del oficialismo: varios legisladores y un miembro del morenismo. La oposición, que se concentra en medios de comunicación, no deja la menor duda de sus intenciones: desprestigiar al conjunto, tanto del gobierno actual como de sus adalides principales. Han escogido como depositarios de sus odios, verdades, infundios y rumores a un diputado y otro senador. Saben que fueron lanzados al ruedo por el anterior presidente (Andrés Manuel López Obrador) como adalides en busca de la candidatura principal de Morena. Así, tanto Adán López Hernández, al momento secretario de Gobernación, como Ricardo Monreal, situado al frente de la fracción mayoritaria de los senadores morenos, ocuparon, de inmediato, la atención opositora, aunque también concitaron los corajes de sus detractores. No ganaron la candidatura: uno quedó en cuarto lugar y el otro en el quinto, entre los seis personajes que compitieron. A partir de entonces han sido objeto de insidias, denuncias, acusaciones, defensas y debates inacabables. Algo de datos duros ha circulado para sostener lo dicho y repetido. Pero lo demás ha sido harta e intensa palabrería, sembrada sin descanso con aviesa intención.

En medio de ellos se ha colocado a otro legislador, Gerardo Fernández Noroña, también aspirante a la presidencial. Ocupó, por propia iniciativa, un forzado lugar en la disputa. Con escasos recursos de campaña, pudo situarse en un meritorio tercer lugar. Fue nombrado, después, sin mucho apoyo del oficialismo de élite, como presidente del Senado. Ahí reafirmó su ya bien ganada fama de polemista destacado. Ha sostenido, con habilidad oratoria, los proyectos del gobierno y enfrentado lo que ha sido el frente de ataque opositor.