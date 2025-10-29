Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 17

Por unanimidad de votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró ayer inconstitucional que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exija a solicitantes de pasaportes en México y consulados del mundo “pruebas complementarias al acta de nacimiento extemporánea”; es decir, aquellas personas con documento de su origen registrados con posterioridad a los tres años de su nacimiento.

Además, el alto tribunal anunció que prepara la declaratoria general de inconstitucionalidad para anular el artículo 15 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, que impone esos requisitos adicionales.

Determinó que la SRE no puede desconocer documentos del registro civil, y que pedir pruebas extras es una forma de discriminación indirecta al imponer cargas desproporcionadas a grupos vulnerables.

“El texto reglamentario reclamado puede ocasionar discriminación a personas y comunidades indígenas; además, del total de personas que no cuentan con acta ni registro de nacimiento, un gran número se concentra en los municipios con altos índices de marginación”, expuso la ministra Yasmín Esquivel Mossa, al presentar su proyecto que resolvió el amparo en revisión 403/2025.

Amparan a mexicano

El fallo de la Corte confirmó un amparo a favor de Miguel Ángel Benítez Hernández, a quien en diciembre de 2023 le negaron el pasaporte en oficinas de la SRE en Tijuana, Baja California, porque presentó como documento de identidad y nacionalidad su acta de nacimiento con registro extemporáneo.