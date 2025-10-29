Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 17

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el 12 de noviembre el gobierno de Estados Unidos definirá si deporta al empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, y quien enfrenta en México dos órdenes de aprehensión, una de ellas por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y la segunda por defraudación fiscal.

Lo anterior, luego de que un juez migratorio en Estados Unidos ordenó su deportación a México, pero el afectado interpuso un recurso legal para evitar su traslado a territorio mexicano; independientemente, la FGR ha solicitado la detención provisional con fines de extradición.

Álvarez Puga se encuentra detenido por cuestiones migratorias en territorio estadunidense desde julio pasado, aunque habría ingresado de manera ilegal en 2021.

Entre las acusaciones que enfrenta en México se encuentra el haber emitido facturas falsas por más de 3 mil millones de pesos, que favorecieron la evasión de impuestos de decenas de empresas.

Vigentes, la orden de aprehensión y ficha roja

Oficialmente, la FGR notificó que Álvarez Puga “cuenta con orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a petición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.