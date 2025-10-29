▲ Una proveedora de servicios de acompañamiento ayuda a un cliente con los procedimientos hospitalarios. Foto cuenta oficial de WeChat de la empresa de servicios para adultos mayores United-Home

Han Xin

Diario del Pueblo

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 11

Recientemente, ante dificultades de movilidad, reservé un servicio de acompañamiento para una visita al hospital. El asistente esperó pacientemente, me recordó mi cita y gestionó todo el proceso de manera eficiente. Además, me explicó los procedimientos de reembolso y conocía exactamente qué máquinas de autoservicio en qué piso tenían las filas más cortas. Este nivel de apoyo profesional mejoró significativamente mi experiencia como paciente.

En la China actual, servicios como acompañantes médicos, cuidadores de personas mayores, asistentes de fotografía en entornos urbanos y acompañantes para la supervisión de renovaciones del hogar se están volviendo cada vez más frecuentes. Ofrecidos a través de canales de mercado y sociales, estos servicios brindan apoyo accesible y eficiente mientras alivian a los clientes de la carga sicológica de tener que “deber favores”. Más importante aún, satisfacen la creciente demanda de asistencia diversa y personalizada.

La aparición de la economía de la compañía refleja profundos cambios sociales. Por un lado, la alta movilidad a menudo separa a familias y amigos: algunos en el norte, otros en el sur; algunos en ciudades, otros en zonas rurales, creando frecuentes situaciones en las que se necesita compañía, pero no está disponible. Por otro lado, una nueva generación de consumidores valora cada vez más el bienestar emocional y está dispuesta a pagar por compañía personalizada y profesional. Esta demanda en evolución, moldeada por los cambios en las estructuras familiares y por transformaciones sociales más amplias, subraya el valor de las soluciones basadas en el mercado.

En la actualidad, la economía de la compañía sigue en una etapa temprana y relativamente poco regulada, con la calidad del servicio dependiendo a menudo de los atributos personales de los proveedores individuales, lo que a veces resulta en una especie de “caja sorpresa” para los clientes. Sin embargo, existe una demanda creciente de que se allane el camino de un desarrollo estandarizado que garantice consistencia y confianza.