Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 11
Recientemente, ante dificultades de movilidad, reservé un servicio de acompañamiento para una visita al hospital. El asistente esperó pacientemente, me recordó mi cita y gestionó todo el proceso de manera eficiente. Además, me explicó los procedimientos de reembolso y conocía exactamente qué máquinas de autoservicio en qué piso tenían las filas más cortas. Este nivel de apoyo profesional mejoró significativamente mi experiencia como paciente.
En la China actual, servicios como acompañantes médicos, cuidadores de personas mayores, asistentes de fotografía en entornos urbanos y acompañantes para la supervisión de renovaciones del hogar se están volviendo cada vez más frecuentes. Ofrecidos a través de canales de mercado y sociales, estos servicios brindan apoyo accesible y eficiente mientras alivian a los clientes de la carga sicológica de tener que “deber favores”. Más importante aún, satisfacen la creciente demanda de asistencia diversa y personalizada.
La aparición de la economía de la compañía refleja profundos cambios sociales. Por un lado, la alta movilidad a menudo separa a familias y amigos: algunos en el norte, otros en el sur; algunos en ciudades, otros en zonas rurales, creando frecuentes situaciones en las que se necesita compañía, pero no está disponible. Por otro lado, una nueva generación de consumidores valora cada vez más el bienestar emocional y está dispuesta a pagar por compañía personalizada y profesional. Esta demanda en evolución, moldeada por los cambios en las estructuras familiares y por transformaciones sociales más amplias, subraya el valor de las soluciones basadas en el mercado.
En la actualidad, la economía de la compañía sigue en una etapa temprana y relativamente poco regulada, con la calidad del servicio dependiendo a menudo de los atributos personales de los proveedores individuales, lo que a veces resulta en una especie de “caja sorpresa” para los clientes. Sin embargo, existe una demanda creciente de que se allane el camino de un desarrollo estandarizado que garantice consistencia y confianza.
Algunas instituciones han comenzado a explorar estándares de servicio detallados y protocolos operativos. La Asociación China de Bienestar Social y Servicios para Mayores, junto con 21 plataformas y organizaciones asociadas, ha emitido estándares para servicios de acompañamiento médico para personas mayores, que incluyen protocolos, procedimientos de seguridad y mecanismos de quejas.
Algunas instituciones de cuidado de personas mayores están probando estándares de servicio completo, apoyados por plataformas digitales que permiten la supervisión y evaluación en tiempo real. Estas medidas tienen como objetivo mejorar la calidad del servicio, fomentar un ecosistema sólido y garantizar un crecimiento sostenible de la industria.
En esencia, la compañía se trata de la interacción humana. Requiere paciencia, empatía y atención emocional. Un acompañante experimentado, con más de una década de experiencia en el campo, compartió que siempre lleva servilletas en su bolso “por si acaso”, un pequeño gesto que refleja la importancia de los detalles en el servicio. Al mismo tiempo, establecer límites claros y salvaguardas en torno a la seguridad y la privacidad es esencial para generar confianza y desbloquear el potencial del mercado.
A medida que los hogares chinos se vuelven más pequeños y la población sigue envejeciendo, se espera que la economía de la compañía crezca aún más. Ya sea para asistir a individuos en momentos de inconveniencia, apoyar intereses compartidos o simplemente ofrecer una interacción social significativa, estos servicios satisfacen necesidades tanto emocionales como prácticas.