▲ Bicicletas compartidas impulsadas por hidrógeno están a punto de lanzarse en el distrito Xindu de Chengdu, provincia de Sichuan, suroeste de China. Foto Li Xiangyu

▲ Personas en bicicleta por una carretera rural en la aldea de Guanlu, condado Qianxian en Huangshan, provincia de Anhui, este de China. Foto Xu Jiadong

Han Xin

Diario del Pueblo

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 11

El panorama del transporte urbano en China se caracteriza cada vez más por la movilidad en dos ruedas, principalmente bicicletas y patinetes eléctricos, que se ha convertido en un componente vital del desarrollo urbano sostenible.

Según la Asociación China de Bicicletas, el número de bicicletas en China ha superado los 200 millones, con 380 millones adicionales de vehículos eléctricos de dos ruedas en uso. Los urbanitas chinos utilizan bicicletas o bicicletas eléctricas en aproximadamente 30 de cada 100 viajes que realizan. Las cifras indican un cambio en China, donde la creciente conciencia ambiental está impulsando a más personas a optar por alternativas de dos ruedas bajas en carbono.

“Las bicicletas y las bicicletas eléctricas son ideales para los desplazamientos urbanos de corta y media distancia. A medida que la salud y la sostenibilidad se convierten en prioridades públicas, la movilidad en dos ruedas sigue cobrando impulso”, afirmó Guo Wenyu, vicepresidente y secretario general de la asociación.

Un informe de 2024 sobre movilidad ecológica indica que, entre 2021 y 2023, el trayecto medio en bicicleta urbana se alargó de 12.6 minutos a 13.88 minutos, especialmente en horas punta, cuando estos medios de transporte ofrecen un notable ahorro de tiempo. En comparación con los vehículos tradicionales, la movilidad sobre dos ruedas también ofrece claras ventajas en términos de rentabilidad e impacto ambiental.

El uso diario del transporte sobre dos ruedas reduce las emisiones nacionales de carbono en aproximadamente 10 mil toneladas, lo que equivale a un ahorro de 6.6 millones de litros de gasolina, con un consumo medio de combustible de 8 litros cada 100 kilómetros. Sólo en 2023, esta reducción ascendió a 4.29 millones de toneladas, lo que se traduce en un ahorro ambiental de aproximadamente 2 mil 600 millones de yuanes.

La creciente popularidad de la cultura ciclista ha impulsado aún más esta tendencia. El turismo de “cicloturismo” se está popularizando, con más de 18 millones de aficionados al ciclismo y más de 100 millones de ciclistas habituales en toda China. Las bicicletas compartidas se han convertido en un pilar del transporte público urbano, con más de 12 millones de unidades en funcionamiento y aproximadamente 24 millones de viajes diarios. Avances tecnológicos, como el seguimiento de bicicletas mediante BeiDou, han mejorado la eficiencia de los servicios de bicicletas compartidas.

Meituan, un importante proveedor, reportó más de 10 mil millones de kilómetros recorridos a través de su plataforma compartida de dos ruedas el año pasado, evitando más de 580 mil toneladas de emisiones de carbono. Según un ejecutivo de Meituan, aproximadamente el 23 por ciento de estos viajes reemplazaron los que de otro modo se habrían realizado en automóvil.