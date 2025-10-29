Néstor Jiménez y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 10

Un grupo de activistas encabezado por Samara Martínez, diagnosticada con insuficiencia renal crónica y lupus, presentó en el Senado su iniciativa conocida como Ley trasciende, que busca definir el derecho a la muerte digna y despenalizar la eutanasia para los casos de pacientes con enfermedades cronicodegenerativas en fase terminal.

Con 128 mil firmas de respaldo a su propuesta, pidieron abrir un parlamento abierto para discutir el tema. Por su parte, senadores de varios partidos políticos –con excepción del PAN– se comprometieron a retomar el proyecto y presentarlo en los próximos meses.

Frente a algunos legisladores, entre quienes se encontraban Lilia Margarita Valdéz Martínez (Morena), Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) y Claudia Anaya (PRI), Samara Martínez expresó: “vengo a pedirles desde lo más profundo de mi alma, y sobre todo desde lo más profundo de mi corazón, que hagamos posible una ley que garantice la dignidad hasta el último respiro de la vida”.

Subrayó que esta iniciativa “no busca promover la muerte”, sino “humanizarla; busca que ningún mexicano tenga que morir sufriendo con dolor, con miedo, pero sobre todo con agonía, o bien, con la angustia de ver a su familia destrozarse, mientras el cuerpo se apaga lentamente”.