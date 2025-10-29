Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 8

Alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) iniciaron la tarde de ayer un “paro académico indefinido” en la unidad Ajusco de la Ciudad de México en demanda de que haya una respuesta por escrito a su pliego petitorio, y se establezca un diálogo con la rectora Rosa María Torres Hernández.

Luego de bloquear por más de una hora la avenida Picacho Ajusco, los estudiantes inconformes señalaron que el acuerdo que “teníamos es que hoy (martes) se daría respuesta por escrito a nuestro pliego, y se establecería un diálogo con la comunidad en el que participarían la rectora y los secretarios académico y administrativo, pero no fue así”.

Destacaron que pese a que Torres Hernández llegó al cargo en diciembre de 2018 por designación directa de la Secretaría de Educación Pública, “nunca está en la institución, la cual ha sufrido un grave deterioro durante su gestión tanto de sus instalaciones, incluida la biblioteca y el auditorio Lauro Aguirre, como en el aspecto académico y administrativo”. Entre los puntos que demandan los alumnos está la destitución de la rectora, “pues nunca ha dado la cara. Hemos buscado un diálogo en varias ocasiones, y prefiere huir ante que escuchar lo que la comunidad estudiantil propone”.