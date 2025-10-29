Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 8

Tras una nueva amenaza de bomba, lanzada en medios digitales, ayer los alumnos, docentes y personal administrativo del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente fueron desalojados después del mediodía.

La dirección del plantel informó que se hizo una revisión exhaustiva, y de forma preventiva suspendió las clases el resto del día, aunque no se halló ningún artefacto explosivo, por lo que, con esta falsa alarma, la universidad suma más de 30 amenazas en mes y medio.

Debido a esta situación, hoy la Facultad de Química llevará a cabo una plática sobre el protocolo a seguir en caso de un artefacto explosivo, ya que estas falsas emergencias continúan en diferentes planteles de la institución, las cuales generan “incertidumbre y buscan crear la sensación de ingobernabilidad dentro de la máxima casa de estudios”, señalaron fuentes de la rectoría.

En tanto, la Facultad de Medicina difundió en sus redes sociales el protocolo en caso de presencia y uso de arma de fuego dentro del plantel, señalando que deben evitar acercarse a la persona sospechosa y no enfrentarla y avisar a las autoridades mientras no esté en riesgo su seguridad física. En caso de hallar un arma, deben dejarla en el sitio del avistamiento, no tocarla ni moverla y avisar a las autoridades mediante la app SOS UNAM.

Por otro lado, a menos de 24 horas de que se abrió la Encuesta Universitaria Sobre Salud Mental, más de mil alumnos ya la respondieron en línea, la cual es voluntaria, y está diseñada con el objetivo de identificar a los alumnos en riesgo de padecer depresión, ansiedad, ideación suicida u otros malestares emocionales y sicológicos.

Beca para estudiar inglés

La UNAM anunció que los alumnos de las nueve preparatorias y de los cinco CCH podrán registrarse para ser beneficiarios del Programa de Apoyo para el estudio de inglés, el cual consiste en beca total para tomar clases de este idioma en línea de noviembre a enero de 2026 en el Centro de Capacitación Ejecutiva e Idiomas de la Fundación UNAM.

La convocatoria cierra el 10 de noviembre y el 18 del mismo mes se darán a conocer a los seleccionados conforme a criterios de desempeño académico y necesidad económica.