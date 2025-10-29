Arturo Sánchez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 6

México mantendrá su firme respaldo a Cuba en el debate que se reanudará hoy en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la resolución que exige el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla desde hace más de seis décadas.

Funcionarios diplomáticos mexicanos consultados por este diario señalaron que se prevé un respaldo mayoritario a la resolución, aunque advirtieron que las presiones ejercidas por Washington, denunciadas por La Habana y otras naciones, podrían reflejarse en un número mayor de abstenciones respecto al año pasado, cuando el documento obtuvo 187 votos a favor, dos en contra y una abstención.

Como lo ha hecho históricamente, México ratificará su condena al bloqueo estadunidense, al que considera una medida unilateral e injustificable. El año pasado, en el debate del mismo tema, el embajador mexicano ante la ONU, Héctor Vasconcelos, subrayó que este tipo de sanciones buscan ejercer presión política para promover cambios internos en otro Estado, lo que contraviene los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y atenta contra la paz entre los pueblos.