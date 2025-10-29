Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 4

La exigencia de que el empresario Ricardo Salinas Pliego pague sus impuestos es resultado de un asunto técnico a partir de que practicaron auditorías a sus empresas, las cuales arrojaron adeudos fiscales, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No es un asunto personal en su contra o contra su grupo empresarial; tampoco es que estemos politizando un tema, sencillamente es una definición que viene desde 2008, de un pago que se debe hacer al erario”, subrayó.

Sobre la detención del empresario Víctor Álvarez Puga en Estados Unidos, la mandataria señaló que el caso está en manos de la Fiscalía General de la República, que debería reportar si se busca su extradición o deportación, pero “la idea es que se le traiga a México”.

En su conferencia mañanera, la Presidenta declinó involucrarse en el nuevo conflicto entre Salinas Pliego con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el empresario quiso detener la resolución de dos litigios en su contra: “ahora sí que toma chocolate, paga lo que debes”, expresó.