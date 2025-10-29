▲ “Con un alcance sin límite”, el nuevo misil ruso “puede superar en maniobras aun las más ambiciosas defensas misilísticas de EU”, señala experto militar. En la imagen, prueba del Burevestnik en el norte de Rusia. Foto Afp

P

rosigue el juego circular de las tres superpotencias (EU/Rusia/China) que define la “estabilidad estratégica (“¿Trump jugará la carta china vs. Rusia?”, http://bit.ly/4oIg8Fe).

Mientras avanzaban favorablemente las negociaciones comerciales entre EU y China en Kuala Lumpur, el mismo 26 de octubre Putin develó la exitosa prueba, realizada cinco días antes, del inalcanzable e indetectable misil de propulsión nuclear y duración ilimitada de vuelo Burevestnik, a tres días de la cumbre de Trump y Xi en Surcorea (http://bit.ly/3JgfrUz).

El mismo 26, el ex premier Sergey Stepashin afirmó que “los Tomahawks no volarán en la profundidad de Rusia”, ya que “los adversarios de Rusia es improbable que corran el riesgo” cuando Putin “ha expuesto la posesión del misil Burevestnik” (http://bit.ly/43veZIO).

TASS describe que desde marzo de 2018 (¡mega-sic!) “Putin reveló en su alocución a la Asamblea Federal que Rusia había desarrollado una unidad nuclear compacta diseñada para su uso en misiles de crucero, lo que les confería un alcance sin precedente (sic). Describió el misil como su vuelo a baja altitud, furtivo, con una trayectoria impredecible y armado con una ojiva nuclear”. ¡Nuclearmente inasible!

Prosigue TASS: “el desarrollo del Burevestnik comenzó después de que EU se retirara del Tratado ABM (Misiles Antibalísticos) de 1972, en diciembre de 2001. El Ministerio de Defensa ruso destaca que la creación de armas estratégicas tan avanzadas tiene como objetivo reforzar las capacidades defensivas de Rusia y disuadir cualquier posible agresión contra el país y sus aliados (sic)”. Por cierto, el “Pentágono ha reconocido que el misil Burevestnik tiene la capacidad de lanzar ataques desde prácticamente cualquier dirección (¡mega-uf!), gracias a su amplio alcance y su funcionamiento autónomo”. ¡El arma de ensueño!

El consultor militar ruso Andrei Martyanov (AM) expuso la reunión de Putin con su jefe de estado mayor, Valery Gerasimov (VG), el 21 de octubre, quien le informó sobre el cerco a 10 mil soldados ucranios en Pokrovsk y Kupiansk (http://bit.ly/48P0LWJ) –que darían a Rusia el control funcional del Donbás y Járkov (la segunda ciudad más importante de la carcomida Ucrania).

AM aseveró que el vuelo del Burevestnik cubrió una distancia de más de 14 mil kilómetros (¡mega-sic!) durante un vuelo que permaneció en el aire más de 16 horas.

Cabe señalar que la distancia de Moscú a Washington es de 7 mil 900 kilómetros.

El anterior funcionario del ejército de EU Stanislav Krapivnik (SK), en entrevista a Russia Today, asentó que la “prueba exitosa del nuevo Burevestnik –el nuevo misil de propulsión nuclear y alcance ilimitado (sic)– afectará los planes de defensa antimisilísticos de EU” (http://bit.ly/49pjKr3), en particular, su proyectado Domo Dorado (http://bit.ly/3JsHKiB): “es un arma game changer”.

SK describió el portento del Burevestnik: “Es un cambio revolucionario... el misil puede sortear las zonas antiaéreas alrededor de las zonas de radar... permaneció en el aire durante 16 horas. Es posible que pueda permanecer en el aire durante más tiempo. Esto significa que es un arma de segundo ataque, lo que significa que si Rusia es atacada, contratacará”.

¿Le quitan a EU la ventaja letal de propinar su “primer golpe ( first strike)”, que constituyó uno de sus conceptos nodales durante la Guerra Fría? El anterior funcionario de la CIA Daniel Hoffman comentó “estar preocupado” por el misil Burevestnik (http://bit.ly/47I7qAW).

El experto militar ruso Dmitry Kornev evoca que el nuevo misil “es inalcanzable” y que “aun el Domo Dorado de EU puede ser impotente frente al misil del Día del Juicio Final ( Doomsday)” cuando el “misil crucero propulsado nuclearmente con un alcance sin límite puede superar en maniobras aun las más ambiciosas defensas misilísticas de EU (https://on.rt.com/d7os)”.

De ser reales tanto la “garantizada precisión” del Burevestnik como su “capacidad de golpear objetivos altamente protegidos (VG dixit)”, el game changer de Putin estará presente en la mesa de negociaciones de Trump y Xi, aunque EU devuelva Taiwán a China.

