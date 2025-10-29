L

leva prisa la presidenta Sheinbaum. El próximo diciembre estarán listos 44 mil 685 lugares para educación media superior. Han sido construidas 20 preparatorias nuevas que se suman a la ampliación de planteles y la conversión del turno vespertino en secundarias para impartir el Bachillerato Nacional. En 2026 habrá 65 mil 400 espacios adicionales mediante la construcción, ampliación y conversión de unidades educativas, así como la renovación de telebachilleratos, que estarán conectados a Internet y contarán con nuevos esquemas de enseñanza. Era un compromiso.

Intentan congelar el AIFA

Como represalia porque México “canceló y congeló ilegalmente vuelos de transportistas estadunidenses durante tres años sin consecuencias”, el secretario estadunidense de Transporte, Sean Duffy, ha revocado la aprobación de 13 rutas actuales o planeadas de aerolíneas mexicanas del aeropuerto Felipe Ángeles hacia Estados Unidos. Además, canceló tentativamente todos los vuelos combinados de pasajeros y carga de aerolíneas mexicanas hacia su país. La represalia no termina ahí. Ordenó el funcionario la cancelación de los vuelos actuales o previstos de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, y congela el crecimiento de los servicios combinados de pasajeros y carga –conocidos como “belly cargo”– de las aerolíneas mexicanas entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El Departamento de Transporte señaló que el incumplimiento continuado de México “puede afectar los planes de viaje de los ciudadanos estadunidenses”. Contexto: las autoridades mexicanas trasladaron al AIFA las operaciones de carga del aeropuerto internacional Benito Juárez porque estaba sobresaturado y eran un peligro para la seguridad de los pasajeros.

Una “propina” por el matón

La Fiscalía de Michoacán ha ofrecido una “propina” de 100 mil pesos por información que permita detener a César Sepúlveda Arellano, alias El Bótox. El fiscal Carlos Torres lo señala como autor intelectual del asesinato de Bernardo Bravo, el empresario y líder de los productores de limón. Es una recompensa flaca. Los mafiosos pagan mucho más de 100 mil pesos a las bandas musicales que amenizan sus fiestas. El secretario Omar García Harfuch y el gabinete de seguridad anunciaron que se trasladarían a Michoacán.